Elden Ring : Surprise, une mise à jour arrive cette semaine avec l’ajout du Colisée et de modes PvP

On s’attendait à ce que Bandai Namco et From Software se réservent une annonce pour les Game Awards, avec un potentiel DLC qui a déjà fait l’objet d’un dataminage, mais les deux entreprises ont décidé de nous surprendre dès aujourd’hui. Non pas avec une vraie extension, comme certains peuvent l’espérer, mais avec une mise à jour gratuite majeure, qui ajoute l’accès aux fameux et mystérieux colisées que l’on peut voir dans l’Entre-Terre.

Affrontez-vous en équipe dans les Colisées

Rappelez-vous, dès la sortie du titre, tout le monde se demandait pourquoi il était impossible d’entrer dans ces bâtiments, pourtant très imposants. Des dataminers avaient ensuite trouvé quelques détails à propos de ces lieux, qui ressemblaient à de grandes arènes remplies de monstres à combattre. On a aujourd’hui le fin mot de cette histoire. Les Colisées de Limgrave, Caelid et Leyndell vont donc ouvrir leurs portes dès demain, le 7 décembre, à l’occasion d’une mise à jour gratuite pour Elden Ring.

Comme on pouvait s’en douter, ces arènes permettront de s’adonner à du PvP, mais pas n’importe comment. En dehors des traditionnels duels, il sera aussi possible de faire combattre les invocations, de quoi faire de beaux combats de Pokémon, mais aussi d’effectuer des matchs PvP en équipes. Un sacré ajout qui promet de donner une nouvelle dimension au côté multijoueur du titre, tout en étant un argument de plus en sa faveur pour faire de lui le meilleur jeu de cette année 2022 (avis tout à fait impartial, évidemment).

N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur Elden Ring pour avoir plus d’informations sur le jeu ainsi que notre test, ou notre guide du débutant.