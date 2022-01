Elden Ring devient le jeu le plus demandé sur Steam, détrônant Dying Light 2

Le début d’année 2022 ne manque pas de grosses sorties, et le mois de février sera l’épicentre de tout ce regroupement de AAA. Parmi ces titres, on compte notamment Dying Light 2, qui a longtemps régné en maître dans la liste des jeux les plus whishlistés de Steam (comprenez par là qu’il était le jeu le plus souvent présent dans les listes de souhaits), mais le titre de Techland vient de se faire piquer sa place juste avant sa sortie, et pas par n’importe quel jeu, puisqu’il s’agit d’Elden Ring.

La bataille des mondes ouverts

Le titre de From Software se hisse donc à la première place de la liste des jeux les plus demandés sur Steam, après une année 2021 complétement dominée par Dying Light 2. C’est donc la première fois que le titre atteint cette place dans ce classement.

Juste derrière lui, on retrouve donc le titre de Techland, ainsi que le loufoque Party Animals. God of War, dont la version PC sort cette semaine, et Hollow Knight Silksong (il sortira un jour, on y croit) ferment ce top 5 des jeux les plus demandés.

L’impatience autour d’Elden Ring est donc plus forte que jamais. Elden Ring sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series dès le 25 février 2022. N’hésitez pas à consulter notre dernier aperçu du jeu pour en savoir plus.