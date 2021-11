Elden Ring : Les caractéristiques techniques sur consoles sont connues (framerate, résolution…)

La bêta d’Elden Ring, c’est cette semaine, et à cette occasion, Bandai Namco fait le point sur les caractéristiques techniques du jeu, notamment sur consoles. Si on se doutait déjà qu’un mode Fidélité et un mode Performance seraient de la partie, on en a aujourd’hui la confirmation grâce à une FAQ sur le jeu.

Quelles résolutions pour les consoles ?

Cette FAQ nous apprend déjà que le ray-tracing est bien prévu pour le jeu, mais qu’il arrivera à l’aide d’un patch, sans plus de précisions pour le moment. De plus, Bandai Namco indique que la bêta devrait peser aux alentours de 7 Go.

C’est aussi l’occasion de voir ce que les différentes machines pourront afficher. Voici les résolutions et le framerate maximal pouvant être atteint sur consoles :

PS4 : 1080p et 30 fps

: 1080p et 30 fps PS4 Pro : 1800p et 30 fps

: 1800p et 30 fps PS5 : Jusqu’à la 4K et 60 fps (seulement en mode Performance)

: Jusqu’à la 4K et 60 fps (seulement en mode Performance) Xbox One : 900p et 30 fps

: 900p et 30 fps Xbox One X : 4K et 30 fps

: 4K et 30 fps Xbox Series S : 1440p et 60 fps (seulement en mode Performance)

: 1440p et 60 fps (seulement en mode Performance) Xbox Series X : 4K et 60 fps (seulement en mode Performance)

Elden Ring sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series dès le 25 février 2022. Il est déjà disponible en précommande sur Amazon, Micromania ou sur la Fnac. N’hésitez pas à consulter notre vidéo sur le jeu pour en savoir plus.