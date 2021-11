Elden Ring pourrait avoir droit à un mode Performance et un mode Fidélité sur next-gen

La transition vers la nouvelle génération est décidément bien compliquée pour les studios, notamment dans le cadre de jeux cross-gen, qui sortent à cheval sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Il n’est donc pas rare de voir des modes Performance et Fidélité être proposés dans les derniers jeux AAA, et Elden Ring pourrait bien aussi nous laisser ce choix.

Un revendeur indique la présence de cette option

C’est en tout cas ce que révèle GameStop (relayé par GamesRadar), qui a mis en avant cette information un peu trop tôt dans son listing. Le revendeur indique alors que le jeu aura droit à un mode Performance et un mode Fidélité, avec le premier qui permettra d’afficher le jeu en 60 fps, tandis que le second affichera de la 4K. Si ce n’était que listé sur PS5 chez le revendeur, on imagine que ce sera la même chose du côté de la Xbox Series.

En attendant confirmation, on pourra toujours patienter avec les 15 minutes de gameplay qui ont été diffusées hier, et qui donnent un bon aperçu du jeu.

Elden Ring sera donc disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series dès le 25 février 2022. Il est déjà disponible en précommande sur Amazon, Micromania ou sur la Fnac. N’hésitez pas à consulter notre vidéo sur le jeu pour en savoir plus.