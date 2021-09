Edens Zero: Pocket Galaxy ouvre ses pré-inscriptions sur iOS et Android

Annoncé l’an dernier pendant le Tokyo Game Show 2020, Edens Zero: Pocket Galaxy, le projet mobile basé sur le nouveau manga de Hiro Mashima Edens Zero, refait surface en ouvrant dès aujourd’hui ses pré-inscriptions sur iOS et Android. Pour connaitre la marche à suivre, il suffit de vous rendre sur le site officiel du titre.

Quelques infos et images dévoilées

En plus de partager cette bonne nouvelle aux fans de la licence, Konami a dévoilé quelques infos et images issues du jeu par l’intermédiaire de Gematsu ainsi qu’un très court trailer sur YouTube (de 2:15 à 2:30).

L’action-RPG en vue du dessus proposera aux joueurs et aux joueuses d’explorer des donjons « à la poursuite de leur build idéal » en associant correctement l’équipement récupéré pendant la partie aux compétences de Shiki et de ses ami(e)s. Sans surprise, le titre nous permettra de (re)découvrir les moments forts du manga tout en y ajoutant des histoires originales.

Notez aussi que des petites cinématiques pourront se déclencher lorsque les personnages utiliseront leurs capacités Ether Gear et que plus de cent costumes seront intégrés, dont certains ont été imaginés spécialement pour cette production par Hiro Mashima.

Edens Zero: Pocket Galaxy n’a pas encore trouvé de date de sortie mais sa fenêtre de lancement est pour le moment toujours fixée à 2021. Espérons en apprendre davantage sur ce titre ainsi que sur l’autre projet Edens Zero, un A-RPG en 3D développé sur consoles, lors de la prochaine édition du Tokyo Game Show qui se tiendra du 30 septembre au 3 octobre prochain.