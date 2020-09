Edens Zero aura droit à deux jeux, un RPG consoles et un jeu mobile

Konami nous l’avait promis, le manga Edens Zero aura bientôt droit à une adaptation en jeu vidéo de la part de l’éditeur. Hiro Mashima, auteur du manga, était présent sur scène ce samedi au Tokyo Game Show pour annoncer la nouvelle en maintenant que le reveal de l’anime. Et ce n’est pas un, mais deux jeux qui vont voir le jour.

Un trailer et des images

Le premier titre sera un RPG qui semble à première vue très similaire à Fairy Tail, sorti récemment, mais le côté action sera ici beaucoup plus prononcé.

On retrouvera ainsi des esquives et des gunfights dans le gameplay, ainsi que des phases d’exploration où il sera visiblement possible de voler. Aucune date de sortie n’a été annoncée pour ce titre, ni même aucune plateforme, même si l’on sait qu’il arrivera sur consoles

Le second jeu sera un titre à destination des plateformes mobiles, est sera un jeu d’action en vue du dessus avec des éléments de RPG. Le titre n’a malheureusement eu droit qu’à quelques images et à une fenêtre de sortie, fixée à 2021.

Il faudra probablement attendre que l’anime sorte en avril prochain avant que les deux jeux soient présentés plus en détails.