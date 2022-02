Dying Light 2 : Techland dévoile le premier DLC gratuit du titre

Dying Light 2 Stay Human est sorti il y a de cela une petite dizaine de jours, et le titre est déjà un succès critique et commercial pour Techland. De fait, après avoir déployé une mise à jour corrective sur PC et adressé des milliers de remerciements, le studio dévoile le tout premier DLC gratuit du jeu disponible dès maintenant.

Le DLC Authority Pack se présente

Alors attention, nous sommes bien loin d’un DLC qui ajoute du nouveaux contenus pour nous donner envie de retourner jouer pendant des dizaines d’heures sur le soft. En effet, nous avons le droit ici à l’arrivée de nouveaux cosmétiques pour habiller notre magnifique personnage. Par ailleurs, la sortie de cette mise à jour est divisée en trois parties.

La première partie est d’ores et déjà disponible et permet d’obtenir gratuitement, un pantalon cargo, des baskets et une veste. En ce qui concerne les autres parties, la deuxième comprendra des brassards, gants et couvre-chefs, alors que la troisième ajoutera la nouvelle arme présente dans le trailer.

Pour rappel, Techland a annoncé vouloir étendre le monde de Dying Light 2 Stay Human pendant au moins 5 ans après le lancement, donc pas de panique pour celles et ceux qui attendent des nouvelles mises à jour permettant de se replonger dans le titre avec l’ajout de lieux inédits, nouvelles histoires, et nouveaux événements, car cela arrivera tôt ou tard.

Dying Light 2 Stay Human est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, et PC.