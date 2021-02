Durée de vie Ys IX : Monstrum Nox : Combien de temps pour finir le jeu ?

Ys IX : Monstrum Nox est l’Action-RPG du mois de février en compagnie de Persona 5 Strikers. Il s’agit des dernières aventures d’Adol Christin après Ys VIII : Lacrimosa of Dana, ce qui veut dire nouveau monde à explorer, nouveaux personnages et nouvelles quêtes. Il diffère de ses prédécesseurs avec une exploration enrichie mécaniquement grâce aux pouvoirs des Monstrum. En plus des zones ouvertes et habituels donjons, le titre vous laisse parcourir une ville entière. Si vous hésitez entre les deux JRPG ou si vous êtes tout simplement curieux, voici la durée de vie du jeu de Falcom.

Quelle est la durée de vie de Ys IX : Monstrum Nox ?

Une fois sorti de prison, Adol pourra explorer la ville ou tout du moins une partie. Régulièrement, vous serez bloqué par des barrières qu’il faudra détruire en combattant dans la Nuit de Grimwald. Ainsi, les zones se débloqueront au fur et à mesure de votre progression dans le scénario. D’ailleurs, combien de temps faut-il pour terminer l’histoire ?

D’après notre propre temps de jeu voici comment se découpe la durée de vie :

Histoire principale : Environ 30 à 35 heures

Histoire principale + objectifs annexes : E nviron 50 à 55 heures

Finir le jeu à 100% : 60 heures et plus

Etant donné que le titre vous laisse une bonne liberté d’action en milieu de partie avec de nombreuses zones à explorer ou réexplorer, les estimations peuvent varier selon votre style de jeu. A noter que les quêtes annexes se débloquent au fur et à mesure et peuvent donc « échouer » si vous ne les faites pas avant d’avancer dans un nouveau chapitre ou période clé du scénario. Elles sont reconnaissables grâce l’indication « (court) » dans votre carnet de bord.

En plus des quêtes, la ville regorge de collectibles et d’objectifs en tout genre. Rien d’insurmontable étant donné qu’ils se trouvent facilement, en particulier avec l’un des pouvoirs de Monstrum. Il faudra ainsi collecter des pétales bleues, des inscriptions, des coffres, des panoramas et vaincre des boss optionnels. Comme pour Ys VIII, il faudra farmer un bon moment si vous voulez obtenir tous les succès.

Ys IX : Monstrum Nox est disponible dès ce 5 fevrier 2021 sur PS4. Il arrivera cet été sur Switch et PC. Pour en savoir plus, on vous invite à consulter notre test complet.