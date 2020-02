Durée de vie de Zombie Army 4: Dead War : Combien de temps pour finir le jeu ?

En ce mois de février, nous avons la sortie d’un certain Zombie Army 4: Dead War. Le spin-off de Rebellion revient donc dans un quatrième volet où notre Karl Fairburne national devra stopper à nouveau l’invasion zombies. Et aujourd’hui, nous allons vous indiquer combien de temps il vous faudra pour terminer le mode campagne du titre.

Quelle est la durée de vie de Zombie Army 4: Dead War ?

S’il y a bien une question que certains se poseront sur ce TPS zombiesque où il s’agira de défourrailler des zombies à perte de vue avec une tripotée d’armes et de pièges, c’est sa durée de vie. Et justement, nous allons voir ensemble combien de temps il vous faudra pour venir à bout de la campagne solo du soft.

Du coup, il est temps de vous donner l’indication concernant la durée de vie du jeu :

Histoire principale : 10 à 12 heures

Finir le jeu à 100% : 60 à 65 heures

Cette durée est estimée selon nos sessions de jeu. Reste qu’il est difficile exactement d’estimer le temps nécessaire pour obtenir le platine / 1000G puisqu’il faudra attendre le Rang 100 pour l’un des trophées/succès. Reste à dénicher l’ensemble des collectibles qui sont relativement nombreux.

Pour un titre qui est vendu à 49.99 € sur l’Epic Games et un peu moins cher ailleurs, la durée de vie reste convenable pour un jeu du genre. Sans compter qu’il y a une certaine rejouabilité en choppant tous les collectibles et en débloquant toutes les améliorations et atouts. Le mode horde est bien évidemment de la partie pour prolonger le plaisir seul ou avec des amis en coopération. Soit dit en passant, vous pouvez lire également notre test de Zombie Army 4: Dead War.

Pour rappel, Zombie Army 4: Dead War est disponible depuis le 4 février dernier sur PC, PS4 et Xbox One. Vous pouvez d’ores et déjà consulter notre guide de Zombie Army 4: Dead War afin d’en savoir plus.