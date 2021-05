Durée de vie Biomutant, combien de temps pour finir le jeu ?

Biomutant est désormais à nos portes, et ce quatre ans après son annonce. Le jeu d’action et d’aventure en monde ouvert de THQ Nordic s’apprête enfin à atterrir sur nos PC et nos consoles, afin de laisser les joueurs et joueuses découvrir cet univers si étrange et si atypique. Etant donné qu’il s’agit d’un open-world fourmillant de quêtes, on peut alors se demander ce qu’il en est de la durée de vie. Voici combien de temps il faut pour finir Biomutant.

Quelle est la durée de vie de Biomutant ?

Biomutant dispose d’un monde ouvert que l’on peut explorer librement après quelques minutes en jeu. De nombreuses quêtes peuvent alors être effectuées, et il est possible de faire fi de la mission principale pendant un moment si vous souhaitez explorer les environs. Voici donc la durée de vie moyenne de Biomutant.

Histoire principale : Environ 15 heures

: Environ 15 heures Histoire principale + missions annexes : 25 à 35 heures

: 25 à 35 heures Terminer le jeu à 100% : Plus de 50 heures

La quête principale de Biomutant est donc assez courte, mais cela dépend aussi de vos actions. L’une des quêtes majeures du jeu peut être raccourcie ou allongée selon vos décisions, ce qui impacte donc la durée de vie. Pour le reste, le jeu offre de très nombreuses quêtes annexes avec beaucoup de collectables à ramasser ou des objectifs à remplir à la chaîne.

Quelques secrets sont aussi cachés, et le New Game + permet de reprendre l’histoire à un certain moment clé de l’aventure, afin de visionner plus rapidement la seconde fin du jeu. C’est pour cela que terminer le jeu à 100 % prend un peu plus de temps.

Biomutant sera disponible le 25 mai, soit demain, sur PC, PS4 et Xbox One. Vous pouvez d’ores et déjà retrouver notre test, tandis que nos guides et astuces arriveront dès demain sur le site.