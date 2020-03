Dans Animal Crossing New Horizons, le bois est une ressource importante mais on a pas forcément envie de défigurer son île pour le récolter. Si la hache rudimentaire préserve les arbres, elle casse trop facilement pour être intéressante. Heureusement, il existe un moyen d’améliorer sa durabilité sans qu’elle ne se mette à couper les arbres pour autant. On vous explique comment faire dans cette astuce.

Comment avoir du bois sans abattre les arbres ?

Pour améliorer sa hache rudimentaire, il faut bien entendu déjà pouvoir améliorer ses outils. Quand c’est possible, il suffit de fabriquer une hache de pierre au lieu d’une hache tout court. La hache de pierre nécessite une hache rudimentaire et trois bois. En plus de pouvoir économiser une pépite de fer, cette hache est durable et ne coupe pas les arbres. Parfait pour obtenir des matériaux tout en préservant la nature.

On vous recommande tout de même de garder une hache classique à la maison pour réussir les missions miles Nook qui demandent d’abattre un arbre. De même, quelques troncs coupés permettront l’apparition de certains insectes. Voilà, vous savez comment faire désormais. D’autres astuces vous attendent dans notre guide complet.