DreamStorm Studios présente Narru : The Forgotten Lands, un puzzle-game scénarisé

Les Polonais de DreamStorm Studios présentent le trailer d’annonce de leur nouveau jeu, Narru : The Forgotten Lands. Le soft vous fera incarner un orbe de lumière mystique au sein d’une île mystérieuse et dépeuplée. Il vous faudra résoudre casse-têtes et énigmes afin de découvrir l’histoire de votre terrain de jeu ainsi que les raisons de la disparition de ses habitants.

Peu connu du grand public, ce studio n’en est pas à son premier coup d’essai en plus d’auto-éditer ce nouveau jeu. En effet, le 22 juillet 2021 est sorti sur Steam, Natural Instinct, un docu-jeu sur la nature et les animaux afin de se familiariser avec le monde qui nous entoure et sa protection.

Percez les mystères de cette île

Dans cette histoire rappelant un Everybody’s Gone to the Rapture sorti en 2015, vous ne serez pas seuls. La voix sacrée d’une déesse sera votre guide et elle vous permettra également d’en apprendre davantage sur l’histoire de cette île. L’acquisition de nouvelles compétences vous servira à passer des zones de plus en plus retors et à collecter des clés. Ces dernières permettront de lever le voile sur la destinée des habitants de cette île.

Bien qu’aucune date de sortie n’ait encore été communiquée, Narru : The Forgotten Lands est attendu exclusivement sur les consoles de nouvelle génération à savoir sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S ainsi que sur PC via Steam.