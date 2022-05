Narru : The Forgotten Lands

Narru : The Forgotten Lands est un jeu d'aventure et d'exploration développé et édité par DreamStorm Studios. Vous incarnez une boule de lumière devant redonner vie à une île inhabitée. Elle cache cependant des vestiges d'une ancienne civilisation et il faudra ainsi résoudre de nombreuses énigmes pour percer ses secrets. Vous pouvez explorer librement afin de trouver également des altars, apprendre de nouvelles compétences et collecter des souvenirs.