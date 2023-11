Les précommandes sont ouvertes

Capcom rejoint donc Take-Two, Sony et bien d’autres pour ce qui est de l’augmentation du prix de ces jeux. La barre des 70 dollars aux Etats-Unis sera franchie avec la sortie de Dragon’s Dogma 2, qui sera affiché chez nous à 74,99 €. On le constate sur les différents stores en ligne ainsi que sur Amazon, où les précommandes des éditions physiques du jeu ont débuté sur PS5 et Xbox Series. On appréciera au moins le fait que l’éditeur ne soit pas monté à 79,99 €, comme il aurait été facile de le faire.

Cette augmentation nous surprend guère étend donné qu’elle va dans le sens des récentes déclarations du président de Capcom, qui trouvait que le prix des jeux ne reflétait plus vraiment le coût exponentiel des développements, avec des titres de plus en plus chers à produire. Il faut donc s’attendre à ce que les autres titres Capcom suivent le pas après Dragon’s Dogma 2. Puisque l’éditeur réaliser des années records, on aurait pu penser qu’il pourrait se passer de cette hausse, mais ce n’est malheureusement pas la réalité du marché.