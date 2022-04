Dragon Age 4 aura droit à des personnages plus travaillés que jamais selon BioWare

BioWare ne souhaite pas montrer Dragon Age 4 tout de suite, et on a bien compris que même si la production du jeu est à moitié terminée, il faudrait encore s’armer de patience avant de voir des nouvelles images du jeu. C’est pourquoi le studio souhaite nous tenir informés des avancées du développement à travers des posts de blog plus fréquents, dans lesquels les membres de l’équipe de développement viennent raconter ce sur quoi ils travaillent.

L’envie de toujours faire mieux

Dans le dernier post de blog en date, où l’on retrouve notamment des propos de la réalisatrice Corrine Busche et du producteur Mac Walters, le directeur technique Maciej Kurowski s’est notamment exprimé sur les personnages du jeu, qui auront plus de personnalité que jamais :

« Nous apprenons toujours et nous nous poussons à aller toujours plus loin, et à chaque jeu, nous nous améliorons. Mais nous avons toujours de la marge. J’ai hâte de parler davantage de certaines des choses intéressantes que nous avons faites du côté de la technique pour Dragon Age. Nous prenons les personnages très au sérieux et faisons beaucoup de travail pour leur donner plus de personnalité qu’ils n’en ont jamais eu dans le passé. Je ne peux pas encore en dire plus, mais nous le ferons prochainement ! »

Il est vrai que les personnages de Dragon Age, notamment les compagnons, font partie des éléments clés de chaque épisode. On a donc hâte de voir ce qu’il en est dans ce Dragon Age 4, en espérant qu’il nous donne des informations plus concrète dans les temps à venir.