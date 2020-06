DOOM Eternal : La deuxième mise à jour majeure est disponible

Un peu plus d’un mois après l’arrivée des Démons renforcés, DOOM Eternal accueille dès maintenant sa deuxième mise à jour majeure sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Stadia.

Du challenge et du contenu

En plus de corriger les bugs et d’améliorer l’interface utilisateur du fast-FPS, le patch déployé ajoute la nouvelle carte « Tourment » au multijoueur BATLLEMODE, des démons encore plus dangereux afin de renforcer la difficulté du mode campagne et deux événements temporaires inédits qui vous permettront d’obtenir diverses récompenses. Le premier, baptisé « Château Grisécaille », est disponible jusqu’au 2 juillet tandis que le second, « Retour vers la Torture II », se déroulera du 2 juillet au 6 août.

Notez également que, d’après les propos du producteur exécutif Marty Stratton sur le site officiel du jeu, l’équipe de développement « travaille dur sur deux DLC de campagne, le mode Invasion, de nouvelles expériences de niveau Master, des mises à jour BATTLEMODE supplémentaires et la version Nintendo Switch » du titre. Cette dernière devrait sortir plus tard cette année.