Diamant brut – Ori and the Will of the Wisps

Durant votre expédition au sein des Étendues Tourmentées dans Ori and the Will of the Wisps, vous croiserez à nouveau Tokk près du puits de téléportation de la zone. Parlez à ce dernier pour lancer la quête annexe « Diamant brut ».

Où trouver la pelle ?

Tokk demandera à Ori d’aller creuser à un endroit bien spécifique pour lui dans les Étendues Tourmentées. Vous aurez donc besoin de la capacité d’Ori de se déplacer à travers le sable. Rendez-vous ensuite à l’endroit indiqué par la carte ci-dessous, qui montre où se trouve la pelle indiquée par Tokk.

Une fois devant la pelle, plongez dans le sable pour creuser. Ori ne pourra pas vraiment s’aventurer dedans, mais en tapant plusieurs fois, vous trouverez une Gemme mystérieuse.

Apportez ensuite cette Gemme mystérieuse à Twillen au sein des Clairières de la Source pour mettre fin à cette quête annexe. Ce dernier vous donnera en récompense le fragment spirituel Secret, qui permet de dénicher les secrets cachés autour d’Ori.

N’hésitez pas à retrouver notre guide complet pour découvrir d’autres astuces pour Ori and the Will of the Wisps.