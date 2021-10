Diablo IV trouve un nouveau réalisateur, Joe Shely, ancien lead designer sur Diablo III

Les affaires chez Activision-Blizzard ont fait tomber de nombreuses têtes au sein des dirigeants des différents studios, dont celui de Diablo IV, qui a perdu son réalisateur Luis Barriga. Etant sans nouveau capitaine depuis quelques semaines, le titre a désormais trouvé sa figure de proue en la personne de Joe Shely, qui est loin d’être un nouveau venu dans la licence.

Le jeu retrouve un réalisateur

Joe Shely sera donc le nouveau réalisateur de Diablo IV et s’occupera ainsi de diriger les différentes équipes pour mener à bien ce projet. Il s’agît là d’un vétéran, qui est chez Blizzard depuis 2005 et qui a notamment fait ses armes sur Diablo III, où il a été lead designer. Le réalisateur n’oublie pas de glisser un mot sur les changements en cours au sein de la société dans le post de blog annonçant son nouveau poste :

« Comme beaucoup d’entre vous, notre équipe a dû faire face aux récents évènements. Bien des choses se sont passées depuis notre dernier article, et nous nous devons de perpétuer les valeurs auxquelles nous aspirons tout en poursuivant le développement de Diablo IV. »

Diablo IV n’a actuellement pas de date de sortie, et on imagine que Blizzard ne communiquera pas tout de suite plus en profondeur sur le jeu, étant donné que la société est déjà bien occupée avec la justice.