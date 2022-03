Diablo IV nous détaille ses environnements et ses donjons avec une série de vidéos

On l’a compris suite à son report en interne, Diablo IV, ce n’est définitivement pas pour maintenant. Mais le travail continue bien chez Blizzard, et le studio nous tient informé du développement tous les trimestres afin de rassurer la communauté sur l’avancement du projet. Le billet du mois de mars vient d’être publié, et ce dernier nous amène également quelques vidéos de gameplay qui s’attardent sur les environnements du jeu.

Un tour d’horizon sur les différents lieux du jeu

C’est donc Chris Ryder, directeur artistique du projet, qui a la parole ici, afin de nous présenter longuement son travail et celui de l’équipe artistique.

Il affirme alors que cinq régions principales seront disponibles dans le jeu, avec des centaines de donjons à la clé, ce qui a représenté un travail visuel colossal. Il déclare une nouvelle fois que ce quatrième opus aura une direction artistique plus sombre que les épisodes précédents, ce qui est sans doute en lien avec les critiques adressées sur Diablo III lors de sa sortie.

Pour mieux appuyer cela, on nous présente plusieurs environnements comme le monastère d’Orbei dans les steppes Arides, en passant par la côte de Scosglen ou le village de Kyovashad, tout en nous montrant des lieux oubliés et secrets de ce monde. On vous laisse découvrir cette série de vidéos juste ci-dessous.

De quoi patienter (un peu) jusqu’à l’annonce d’une date pour ce Diablo IV.