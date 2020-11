Devil May Cry 5 Special Edition dévoile son trailer de lancement

Après nous avoir présenté un trailer et une collaboration musicale, Capcom vient de sortir le trailer de lancement pour Devil May Cry 5 Special Edition.

Vergil va faire mal !

En tant que premier titre de l’éditeur légendaire Capcom, sur next-gen, Devil May Cry 5 Special Edition est livré avec une abondance de nouvelles fonctionnalités et de modes de jeu, alimentés par les consoles next-gen. Une autre bonne nouvelle : l’arrivée fortement demandée de Vergil comme personnage jouable.

Comme le suggère le trailer de lancement, Capcom met la barre très haute en matière d’action avec l’introduction de fonctionnalités de nouvelle génération telles que la technologie de traçage de rayons et l’audio 3D amélioré, sans oublier les modes préférés des fans (y compris le mode Turbo et le légendaire mode Dark Knight).

Devil May Cry 5 Special Edition sortira en format digital au lancement de la PlayStation 5 et de la Xbox Series puis courant décembre en format physique (la mise à jour sera bien entendu disponible pour les versions PlayStation 4, Xbox One et PC).