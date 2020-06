Destroy All Humans! nous emmène faire un tour à Santa Modesta

Si pour certains l’âge d’or du jeu vidéo se situe sur la quatrième génération de consoles (Super Nintendo / Megadrive…), pour d’autres la sixième remporte haut la main ce statut honorifique. Il faut dire qu’à l’époque les pépites s’enchaînent entre les trois machines de salon principales (nous ne compterons pas la Dreamcast dans cette équation), mais aussi du coté des supports mobiles. C’est à cette époque que débarquait Destroy All Humans!, un titre complètement givré qui a marqué les possesseurs de PlayStation 2 et de Xbox.

Santa Modesta est en flammes

On aurait pu penser que la série s’éteindrait tristement après le regrettable En Route Vers Paname paru en 2009 sur PlayStation 3 et Xbox 360. Heureusement, THQ Nordic a sauvé la licence, et nous proposera bientôt une version remise aux goûts du jour du premier volet. Destroy All Humans! Remake était ainsi dévoilé à l’E3 2019 avec une première vidéo de gameplay plutôt alléchante.

Depuis le titre s’est rapidement illustré au travers de quelques images, et nous offrait récemment un nouveau trailer axé sur son premier environnement : Turnipseed Farm. Conçue sur le même modèle, la vidéo d’aujourd’hui nous emmène en balade dans une Santa Modesta plus belle que jamais, où Crypto essaye avec un certain plaisir ses différentes armes de destruction et de contrôle mental des humains.

Destroy All Humans! est attendu le 28 juillet sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Il devrait par ailleurs connaître une sortie sur Stadia dans le courant de l’année.