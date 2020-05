THQ Nordic et Black Forest Games viennent de mettre en ligne un court trailer pour Destroy All Humans!, le remake du jeu sorti initialement en 2005.

La Ferme Turnipseed, là où l’histoire commence

Le soft Destroy All Humans! (dont vous pouvez lire ou relire la liste des trophées et succès) est donc le remake du premier épisode, un remake qui va vous replonger dans l’univers et la peau de Crypto, un alien qui n’est pas là pour faire dans la dentelle mais qui est là pour amener la destruction afin de collecter l’ADN humain et sauver son peuple.

Le court trailer qui nous est proposé ici nous montre que Crypto va d’abord s’attaquer aux fermes, en l’occurrence la Ferme Turnipseed, et aux environnements ruraux. Avant de vous attaquer aux grandes villes, vous allez devoir prendre le contrôle et détruire les vaches dans un premier temps puis les humains. Et vous terminerez donc par détruire les bâtiments à bord de votre soucoupe volante. Parfait pour vous défouler en somme !

Destroy All Humans! est prévu pour le 28 juillet sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Aucune date n’a encore été précisée concernant la version Stadia.