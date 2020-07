Destroy All Humans! fête le 4 juillet à sa manière avec le Dependance Day

A quelques semaines de sa sortie, Destroy All Humans! poursuit sa communication à coup de régulières vidéos et autres publicités. Après nous avoir offert un petit tour à Santa Modesta, voici que le bougre propose une nouvelle bande-annonce, toujours avec légèreté et ton décalé.

Le 4 juillet approche

L’invasion est proche. THQ Nordic et le studio Black Forest souhaitent un excellent 4 juillet aux terriens. Enfin, pas pour célébrer le Jour de l’Indépendance mais plutôt le Dependance Day, donc le Jour de la Dépendance. Ce qui sonne plutôt bien quand on sait que les aliens viendront bientôt envahir nos consoles. Le remake de Destroy All Humans! arrivera sur PC, PlayStation 4 et Xbox One