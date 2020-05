Certains joueurs anglophones fans d’Animal Crossing : New Horizons rencontrent apparemment quelques soucis sur Facebook. Révélée par le site Polygon, cette histoire a de quoi faire sourire puisqu’il s’agit surtout d’un énorme malentendu concernant la vente de mauvaises herbes.

Trade weed everyday

Dans Animal Crossing : New Horizons, l’herbe est souvent vu comme une imperfection sur son île, mais elle peut également se vendre ou servir de matériaux pour le craft. Ainsi, il n’est pas rare que cette ressource soit souvent évoquée lors d’échanges. Certains en ont même fait un business.

D’après le site, deux gros groupes Facebook ont rencontré des problèmes au sein de leurs communautés à cause d’échanges qui ont déclenché les alarmes du réseau social. Afin d’éviter les « strike » en pagaille pouvant aboutir sur une fermeture pure et simple des groupes en question, les modérateurs demandent d’éviter l’utilisation de certains mots. En effet, les termes » mauvaise herbe » et « vente » (« weed » et « trade » en anglais) écrits ensemble font passer de simples échanges virtuels en trafics de stupéfiant aux yeux de Facebook.

La détection automatique force donc les utilisateurs à utiliser d’autres appellations pour leurs échanges. Ironiquement, cette technique les rapproche sans doute encore plus des vrais dealers de drogues. Ce problème ne semble pas toucher les groupes francophones mais si jamais c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter ou à laisser un commentaire. Vous pouvez aussi découvrir notre guide complet d’Animal Crossing ou nous rejoindre sur Facebook.