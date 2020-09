Quelques jours auparavant, le remake de Demon’s Souls donnait des informations sur son multijoueur et sur l’espace disque nécessaire pour l’installer. C’est dorénavant à l’édition Deluxe du jeu de se démystifier. Celle-ci apportera alors son lot d’objets, dont certains inédits puisque non existant dans le jeu de 2009.

Des équipements inédits pour ce Remake

En effet, mis à part les « Souls » et les « Shards » que l’on retrouve dans la version PS3 du jeu, le reste des objets et des équipements est à découvrir. Ces derniers semblent cependant obtenables sur les monstres bien connus du jeu. On peut par exemple facilement trouver une ressemblance entre la Ritual Blade de cette Deluxe Edition avec l’épée que brandissent les squelettes dorés dans le monde 4 de Demon’s Souls.

Pareil pour la nouvelle catégorie d’objets appelée les « grains », qui devraient aussi être obtenue suite à la défaite de différentes catégories d’ennemis. Il est donc naturel que l’on retrouve également les deux nouveaux sets d’armures, le bouclier et l’anneau pendant la campagne. Enfin, cette Deluxe Edition permettra également de mettre la main sur l’OST de Demon’s Souls Remake.

Notons cependant qu’une arme exclusive du nom de « Reaper Scythe » sera débloquée suite à la précommande du jeu sur le Playstation Store. Voici la description de cette nouvelle arme : « Détenu auparavant par des sorciers capables de commander l’esprit des morts. La Reaper Scythe est une arme d’hast avec une lame courbée tellement aiguisée qu’elle pourrait séparer l’âme du corps de ses victimes. Elle peut faucher plusieurs ennemis d’un seul coup, mais nécessite de la force et de la dextérité pour être utilisée« . Une petite indication qui permet de savoir quel style de jeu il faudra adopter pour manier efficacement cette faux.