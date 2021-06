La démo de Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin est désormais disponible sur Switch

Dernière ligne droite avant la sortie de Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin en juillet prochain, c’est l’occasion pour les intéressés de s’essayer à la démo gratuite pour voir si le jeu vous plait ou bien tout simplement pour prendre un peu d’avance.

Commencez à farmer les œufs

Capcom s’apprête à lancer la suite de son Pokémon-like basé sur sa franchise phare de chasse aux monstres. Malgré un premier opus sympathique sur 3DS, il n’avait pas rencontré le succès espéré. Avec une Switch en pleine forme et une licence plus populaire que jamais, Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin peut devenir un véritable hit. Nous l’avons d’ailleurs pris en main très récemment, et il est vrai qu’il est assez prometteur grâce à un concept prenant et quelques changements bienvenus.

Aujourd’hui, vous pouvez aussi l’essayer par vous-même sur Switch grâce à une démo gratuite. Vous pourrez en plus garder votre progression sur cette démo pour continuer sur le jeu complet si jamais vous passez à l’achat. Pour les joueurs PC via Steam, elle sera disponible le jour de la sortie. Vous pourrez ainsi prendre un peu d’avance notamment en créant votre avatar avant de vous lancer en tant que Rider.

Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin sortira le 9 juillet prochain sur Switch et PC via Steam.