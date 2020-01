Débrief’ : PS5, Xbox Series X, Dragon Quest 12, Gollum et Witcher

Comme tous les dimanches, on vous propose un résumé de l’actualité jeu vidéo. Le début d’année est évidemment très (très) calme mais l’on peut tout de même noter quelques petites choses sympathiques. On fait le point pour vous en vidéo.

Le jeu vidéo Gollum se précise

Annoncé l’année passée, le jeu vidéo The Lord of the Rings Gollum a lâché quelques informations supplémentaires. On apprend par exemple qu’il est toujours prévu pour 2021 et qu’il arrivera sur les consoles de prochaine génération. Il a aussi évoqué son histoire et d’autres choses sympathiques.

Le prochain Dragon Quest se prépare

Pour la nouvelle année, le créateur de la série Dragon Quest a voulu revenir sur sa série. Il parle de la sortie Switch, de Dragon Quest Walk mais évoque aussi Dragon Quest XII en confirmant qu’il est bien rentré en production. Cependant, il ne faudra pas l’attendre trop longtemps…

Un point sur la nouvelle génération

On évoquera aussi les consoles de nouvelle génération, et notamment du côté de la PS5 et de la Xbox Series X. Ne croyez pas tout ce que vous voyez sur internet, notamment sur YouTube. Une mise en garde qui fait écho aux fameux « deux modèles » au lancement ou à des tarifs complètement faussés.