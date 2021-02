Débrief’ : Pokémon Open World, 3 jeux FF7, résumé State of Play, PSVR2 et fin d’Anthem

Chaque dimanche, nous vous proposons un résumé de l’actualité jeu vidéo de la semaine dans une vidéo d’une dizaine de minutes. Les derniers jours étant riches, le débrief’ est lui aussi costaud. Forcément, on reviendra sur le State of Play de Sony avec les annonces autour de la date de Kena Bridge of Spirits, mais aussi le gros morceau Final Fantasy VII Remake.

Bien sûr, on reviendra sur les annonces Pokémon telles que le retour de la 4G avec un remake Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante mais surtout le Pokémon monde ouvert, Légendes Pokémon Arceus. Et l’on parlera d’encore bien d’autres choses.