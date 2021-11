Débrief’ : Dragon Ball The Breakers, Multiversus, Xbox 20 ans et League of Legends

A chaque dimanche son débrief’ : dans cette vidéo, on revient sur les actualités majeures des derniers jours pour vous proposer un récapitulatif en quelques minutes. On revient ainsi sur les annonces de Multiversus, le Smash-Bros de Warner, et de Dragon Ball The Breakers. On parlera également du 20ème anniversaire de Xbox avec la sortie surprise du multijoueur de Halo Infinite ainsi que des nombreux projets à venir pour League of Legends.