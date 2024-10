Débrief : Halo, Alien Isolation 2, Little Big Planet, Red Dead PC et Nintendo Alarmo

Dans ce récapitulatif de l’actualité, on va revenir sur l’avenir de la licence Halo. Entre le changement de nom du studio, les premières images du nouveau moteur et les belles promesses, le Master Chief va clairement changer de cap. On a également eu la confirmation d’un Alien Isolation 2 et d’un portage PC pour le premier Red Dead Redemption. On évoquera aussi Bloodlines 3, la fin de Little Big Planet 3 ou encore l’annonce de Nintendo Alarmo.