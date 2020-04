Si vous avez déjà avancé dans Animal Crossing New Horizons, vous savez sans doute déjà ce qu’il faut faire. Mais la question peut intriguer bon nombre de nouveaux joueurs. Après tout, Marie – ou Isabelle en anglais (et Shizue en Japonais), est un personnage iconique de la série. C’est un chien qui est arrivé dans l’épisode New Leaf et que l’on voit souvent maintenant, considéré un peu comme l’icône de la licence. Mais comment l’avoir ?

Comment avoir Marie dans Animal Crossing New Horizons ?

Avant toute chose, il faut savoir que Marie est un personnage important dans la série. Dans Animal Crossing New Horizons, elle ne sera pas disponible dès le début de votre aventure. Il faudra donc patienter un peu pour partager vos journées avec elle et découvrir son rôle sur votre île paradisiaque. Mais comment la débloquer ?

En fait, la véritable question, ce serait plutôt, quand débloquer Marie puisqu’elle arrivera naturellement lors de votre progression. Il faudra attendre un certain nombre de jours. Minimum quatre pour être exact. Après avoir accueilli vos nouveaux résidents et donc de nouveaux habitants, à un moment, Tom Nook annoncera la construction d’un nouveau bureau des résidents.

Le jour d’après, le nouveau bureau est ouvert et surprise, Marie est là pour l’annoncer ! Tom Nook a une nouvelle recrue. Il faut donc attendre la construction du nouveau bureau des résidents – qui se fait lors de votre avancée dans vos objectifs (et après avoir construit vos premières maisons) pour que Marie soit débloquée.

A quoi sert Marie dans Animal Crossing New Horizons ?

Dans cet épisode, Marie s’occupera de toute la partie sociale du jeu, tandis que Tom Nook va se spécialiser dans la construction et l’aménagement de terrain. Vous pourrez donc lui parler pour demander à un habitant de partir par exemple, ou encore changer votre drapeau et modifier la musique de la ville. Elle fera aussi les annonces du matin, et ajoutera une bonne dose de comique.

Si jamais vous souhaitez tout savoir de ce nouvel opus sur Nintendo Switch, vous pouvez consulter notre guide complet d’Animal Crossing New Horizons. On vous parle par exemple du cours du navet ou encore de comment améliorer la boutique Nook.