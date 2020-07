Death Stranding présente son trailer de lancement pour la version PC

Le 8 novembre 2019 sortait Death Stranding, le nouveau jeu de Hideo Kojima, qui était dans l’ensemble salué par la presse spécialisé, comme en témoigne notre test. La version PC du titre sera quant à elle disponible demain, et le jeu a profité de l’occasion pour nous servir un trailer de lancement.

Death Stranding poses ses valises sur nos ordinateurs

Non content de rappeler l’histoire et les personnages, le trailer permet aussi de revenir sur les améliorations de la version PC comme l’ajout d’une difficulté très difficile, le support des écrans ultra-large et une collaboration avec… Half-Life.

Death Stranding, dans sa version PC, sort donc demain, sur Steam ainsi que sur l’Epic Games Store.