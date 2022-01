Death Stranding Director’s Cut s’annonce pour le 30 mars sur PC et affiche les configurations requises

Trois semaines après un leak suggérant l’arrivée de Death Stranding Director’s Cut sur PC, confirmée pour le printemps 2022 dans la foulée par 505 Games, on apprend quelques informations supplémentaires au sujet du portage de la version finale du titre de Kojima Productions.

L’ultime tournée de Sam

Moyennant 39,99€, et à compter du 30 mars, les joueuses et joueurs pourront (re)découvrir Death Stranding Director’s Cut sur Steam ou Epic Games Store à travers les différentes nouveautés proposées par le studio nippon, et que nous vous avons détaillées au sein de notre test de la mouture PlayStation 5. Sachez aussi qu’il est possible de payer l’upgrade tarifé à 9,99€ et d’exporter sa sauvegarde pour passer de Death Stranding à cette édition finale.

Une évolution par rapport au titre de base qui se ressentira moins sur PC puisque la Director’s Cut avait pour intérêt notamment de rendre accessible sur console des éléments de la version PC. En tous les cas, il s’agit de la forme la plus aboutie de l’expérience concoctée par Kojima Productions, à vivre sous différentes configurations PC que nous listons ci-dessous.

Les configurations PC demandées pour Death Stranding Director’s Cut

Configuration minimale

Système d’exploitation : Windows 10

Processeur: Intel Core i5-3470 ou AMD Ryzen 3 1200

8 Go de RAM

Carte graphique : GeForce GTX 1050 4 GB oo AMD Radeon RX 560 4 GB

DirectX : Version 12

80 Go d’espace libre

Configuration recommandée

Système d’exploitation : Windows 10

Processeur : Intel Core i7-3770 ou AMD Ryzen 5 1600

8 Go de RAM

Carte graphique : GeForce GTX 1060 6 GB ou AMD Radeon RX 590

DirectX : Version 12

80 Go d’espace libre

Disponible depuis le 24 septembre sur PlayStation 5, Death Stranding Director’s Cut arrive donc le 30 mars sur PC via Steam et Epic Games Store.