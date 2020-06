Le film interactif Death Come True par le créateur de Danganronpa arrive ce 26 juin

Plutôt discret dans nos contrées occidentales, Death Come True va pourtant faire son entrée prochainement sur consoles et mobiles. Le nouveau titre du créateur de l’excellente série Danganronpa sort ce 26 juin sur Switch, iOS et Android et nous proposera une aventure FVM.

A la recherche de la vérité

Dans les grandes lignes, Death Come True nous fait suivre l’histoire de Makoto Karaki, joué par l’acteur Kanta Hongō (Envy dans le live action Fullmetal Alchemist de 2017, Seikyou dans le film japonais Kingdom sorti en 2019). Accusé d’être un tueur en série, il a cependant garder ses souvenirs et va devoir faire toute la lumière sur les faits qui se sont déroulés. Pour cela, il pourra user de sa capacité à revenir dans le passé lorsqu’il meurt.

Il fera la rencontre de nombreux acteurs connus sur l’archipel, comme Chiaki Kuriyama et Win Morisaki (qui joueront les rôles d’enquêteurs de police, respectivement Akane Sachimura et Nozomu Kuji), Chihiro Yamamoto, qui incarnera une jeune fille fascinée par les meurtres (Nene Kurushima) ou encore Jiro Sato, qui incarnera le personnage de Kenichi Mino, présentateur télé. La musique sera quant à elle réalisée par Masafumi Takada (Danganronpa , The Evil Within , killer7).

Disponible dès 17 heures le 26 juin sur l’eShop, Death Come True fera également son entrée sur PC et PlayStation 4 à une date encore inconnue, plus tard en 2020.