Accueil » Actualités » Dead Island 2 : On y a joué, premier avis, date de sortie et gameplay en vidéo

Annoncé en 2014, Dead Island 2 est probablement devenu l’une des plus grosses arlésiennes du jeu vidéo. Mis en pause, avant d’être brinquebalé d’un studio à un autre, le projet a finalement été mis entre les mains du studio Dambuster de Deep Silver. Plus de huit ans après son annonce, le jeu de zombies à refait surface lors de la cérémonie d’ouverture de la Gamescom, avec même une date de sortie.

La petite surprise, c’est que nous avons eu l’occasion de le voir en avant-première lors d’un événement organisé pour la presse. On avait ainsi pu découvrir le trailer en avance, mais on a aussi pu prendre le jeu en main pendant une démo d’une demie heure environ. En plus de notre preview écrite, et de notre interview exclusive, on vous propose désormais une vidéo qui centralise toutes les informations connues sur le jeu.

Dead Island 2 est prévu pour le 3 février 2023 sur PC via l’Epic Games Store ainsi que sur consoles PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 et Xbox One. Le jeu est déjà disponible en précommande sur Amazon.