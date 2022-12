Dead Cells s’offre un crossover luxueux avec Castlevania via un futur DLC

Dead Cells, le metroidvania développé par les français de Motion-Twin, continue de nous gâter avec toujours plus de DLC histoire de nous faire revenir encore une fois pour des boucles addictives. Cette fois-ci, il s’offre une collaboration avec un monument du jeu vidéo, Castlevania.

Dead Cells s’offre le « vania »

Quoi de plus beau pour un jeu de type métroidvania que d’avoir l’une des deux composantes de ce néologisme vidéoludique. Même si les développeurs préfèrent définir le titre comme un « Roguevania », le genre a globalement été inspiré par la licence de Nintendo et celle de Konami, Castlevania. On peut donc voir l’annonce de ce DLC « Return to Castlevania » comme un accomplissement pour le studio bordellait qui peut faire équipe avec l’une des inspirations majeures du jeu.

Comme d’habitude, on nous fait le plaisir de présenter la nouvelle avec un trailer d’animation. Avec ce nouveau contenu, il vous sera possible de faire équipe avec Richter Belont et Alucard. On pourra bien entendu obtenir des armes issues de la franchise de Konami qui nous serviront à affronter le terrible Dracula.

Si vous ne vous êtes pas encore lancé dans l’aventure, on ne peut que vous conseiller de vous essayer à ce jeu indépendant largement acclamé par la presse et les joueurs. D’autant qu’il possède désormais un contenu extrêmement bien garni avec les DLC sortis au fil des années.

Dead Cells est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, iOS et Android. Le DLC « Return to Castlevania » sortira début 2023.