Dead by Daylight arrivera sur les consoles next-gen

Quelques semaines après avoir annoncé le cross-play entre joueurs PC et consoles, Behaviour Interactive vient tout juste d’annoncer une autre nouvelle concernant Dead by Daylight. Le slasher asymétrique débarquera sur Xbox Series X et PlayStation 5 en fin d’année.

On n’a pas fini de faire du crochet !

Véritable best-seller vidéoludique avec ses 30 millions de joueurs, Dead by Daylight n’a de cesse de mettre à jour son jeu de façon régulière et d’y apporter du nouveau contenu, toujours plus sombre et sanglant. Et si vous pensiez qu’en passant aux consoles next-gen, vous n’entendriez plus parler du slasher, détrompez-vous ! La traque continuera avec des graphismes améliorés.

Mathieu Côté, Game Director sur Dead by Daylight, s’est d’ailleurs félicité de cette annonce :

Le jeu que vous connaissez et aimez fait un pas vers le futur. L’équipe a été concentré sur ce portage durant une année entière, nous sommes réellement excités de vous apporter une version de Dead by Daylight jamais vue auparavant, le tout, en vous offrant de nouveaux Chapitres et Archives. C’est ambitieux, mais nous sommes prêts.

Le titre arrivera en fin d’année sur PS5 et Xbox Series X et tournera en 4K et 60FPS. Autre bonne nouvelle : Dead by Daylight profitera du Smart Delivery, que ce soit sur la console Sony ou Microsoft. Si vous possédez déjà le jeu sur PS4 ou Xbox One, vous n’aurez pas besoin de le racheter. Une fois la nouvelle console entre vos mains, vous pourrez le télécharger à nouveau, gratuitement, le tout en gardant votre progression en jeu.

Pour rappel, Dead by Daylight est d’ores et déjà disponible sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.