Dead by Daylight détaille son événement Hantise en plein jour pour Halloween

Et ça va faire peur

Toujours aussi populaire, Dead by Daylight avait récemment proposé une collaboration avec la licence Alien. Cette fois-ci, on met de côté les crossover pour se recentrer sur les festivités liées à la période d’Halloween, moment de l’année absolument propice à rajouter du contenu thématique en jeu. Comme déjà annoncé il y a quelques jours, le studio accueillera son événement Hantise en Plein Jour, dans une variante de ce que l’on a déjà eu droit sur les années précédentes.

En plus de nous présenter ça plus longuement ce soir avec un stream à 20h, les développeurs viennent de publier une nouvelle bande-annonce : Hantise en Plein jour introduira les Zones du Vide, des simili-portails vers un monde dangereux où les Fantômes reste bloquées à tout jamais. Les joueurs et joueuses pourront récolter une nouvelle ressource, l’énergie du vide, pour ouvrir ces fameux portails et tenter de libérer les fantômes. Vous vous en doutez, la réussite ou non de l’ouverture de ces portails jouera fortement sur le déroulement d’une partie puisque les fantômes peuvent accorder des effets bénéfiques ou néfastes.

Le jour du lancement de l’événement, de nouvelles tenues seront également proposées pour les personnages de David, Yun-Jin et Haddie. Une collection éphémère qui ne sera plus disponible dès le 6 novembre. En échange, sachez que la collection Fléau Consacré fera elle son retour le 24 octobres, avec de nouvelles tenues pour l’Onryo et Yoichi et un costume pour le Xénomorphe.

Dead by Daylight accueillera l’événement Hantise en plein jour du 18 octobre à 20H au 6 novembre à 20h et sera déployé sur l’ensemble des plateformes habituelles.