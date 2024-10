Dark Hours : Le jeu d’horreur coopératif sera lancé en accès anticipé dans quelques jours

La roadmap des mises à jour est déjà là

Afin de s’assurer que Dark Hours s’offre une vraie sortie avec une expérience la plus complète possible, Piece of Cake Studios a décidé d’opter pour la solution de l’accès anticipé. Dans cette version, vous découvrirez cinq monstres différents ainsi que la plupart des fonctionnalités attendues pour le jeu, avec des cartes générées de manière procédurales. Vous pourrez ainsi jouer à Dark Hours en accès anticipé dès le 24 octobre prochain via Steam.

Il ne faudra pas se ruiner pour tester l’expérience, puisque le jeu sera lancé à 9,99 €. Et si, malgré tout, vous hésitez encore, vous pouvez toujours voir à quoi ressemble le jeu via cette nouvelle bande-annonce ou bien découvrir sa démo gratuite, qui a connu un franc succès en étant téléchargée plus de 2 millions de fois.

Une feuille de route a d’ores et déjà été publiée pour nous indiquer qu’un nouveau monstre et un nouveau personnage seront disponibles durant les fêtes, en même temps qu’un autre mode de jeu et d’autres nouveautés. Et ce ne sera que le début des mises à jour vers la version complète du titre, qui n’a pas encore de date de sortie.