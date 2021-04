Cyberpunk 2077 s’est vendu à 13,7 millions d’exemplaires en 2020

Sorti le 10 décembre dernier, Cyberpunk 2077 était incontestablement l’un des jeux les plus attendus de l’année passée. On savait déjà que le titre de CD Projekt Red avait été très bien vendu suite aux nombreuses précommandes ; le studio polonais avait évoqué 13 millions de copies juste avant noël et un record en dématérialisé. On a maintenant quelques précisions supplémentaires.

En attendant les promesses de 2021

A vrai dire, il ne s’agit que d’une simple précision : CD Projekt Red annonce que Cyberpunk 2077 s’est vendu à 13,7 millions d’exemplaires, rien qu’en 2020. Soit quelques centaines de milliers supplémentaires que l’estimation donnée le 20 décembre dernier. A noter que le nombre donné ici est une estimation de l’entreprise basée sur les informations collectées auprès des distributeurs.

Cela reste d’excellentes performances pour un titre sorti dans la tourmente et au nombre incalculable de soucis au lancement. Mais malgré ses solides performances de vente, rappelons que le titre a été supprimé du PlayStation Store, et qu’à l’heure actuelle, il n’est toujours pas remis à la vente. Le studio polonais travaille sur de nombreux patchs et avait partagé il y a peu sa feuille de route. Rappelons que les versions PS5 et Xbox Series sortiront plus tard dans l’année.