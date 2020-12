Cyberpunk 2077 : des DLC gratuits arrivent pour début 2021

Sorti depuis le 10 décembre, Cyberpunk 2077 fait face à quelques problèmes techniques et d’optimisation sur PC et consoles. Cela n’empêche pas CD Projekt de garder son planning pour l’arrivée des premiers DLC calés pour le début de l’année 2021.

Une pluie de contenus additionnels

C’est sur le site internet officiel du soft que l’on trouve ces informations, sans plus de précisions néanmoins sur la date de sortie de ces contenus additionnels. On sait qu’actuellement les équipes travaillent d’arrache-pied afin de sortir deux grosses mise à jour en janvier et en février afin de pallier aux problèmes techniques qui ont entourés la sortie du titre.

Il faudra probablement attendre au minimum le mois de mars, voir le mois d’avril avant de voir débarquer les premiers DLC, si il n’y a pas de retard d’ici là. Nouvelles missions, armes, véhicules ? Aucune fuite n’a permis de déterminer quels seront les ajouts à venir mais on peut espérer des merveilles avec des DLC à la hauteur de ceux de The Witcher 3.