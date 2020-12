Cyberpunk 2077 : Que vaut le jeu sur PS4 (Fat) et sur PS5 ?

La sortie de Cyberpunk 2077 a fait couler beaucoup d’encre, surtout lorsque les joueurs ont pu se rendre compte que les versions que l’on pourrait désormais qualifier de « old-gen » (à savoir PS4 et Xbox One) n’étaient clairement pas à la hauteur des attentes. Après quelques heures passées sur cette version, ainsi que sur PS5, nous vous livrons un premier avis sur les performances des deux machines en attendant notre test complet sur PC, qui arrivera très prochainement.

Notons que la PS4 Slim propose exactement les mêmes performances que la PS4 Fat d’origine et que la PS4 Pro est globalement celle que l’on peut voir sur PS5, si ce n’est qu’elle est légèrement moins fluide.

La version PS4 sacrifiée

Tout d’abord, il faut savoir que nous avons testé la version PS4 avec les dernières mises à jour récentes, soit la 1.04 à l’heure où nous écrivons ces lignes. Vous êtes sans doute nombreux à avoir déjà vu des images de cette version, où à l’expérimenter vous-même, ce qui veut dire que ce qui va suivre ne sera pas une surprise.

Dès les premières secondes, sur PS4 Fat de première génération, on peut remarquer que les chutes de framerate risquent d’être problématiques, surtout pour un jeu à la vue FPS. En pleine action, lors que l’on se trouve dans les rues de Night City (donc dans un environnement ouvert), il n’est pas rare de voir les fps chuter drastiquement, ce qui rend le tout difficilement jouable. Tout n’est pas à jeter, puisque les modèles de personnages restent réussis, tout comme les environnements plus fermés, qui s’en sortent un peu mieux.

Mais ce qui choquera surtout, c’est l’absence de population des les rues, avec de rares PNJ qui se ressemblent tous, comme les voitures que l’on peut croiser. Si cela n’est pas forcément gênant et n’enlève rien à la jouabilité du titre, on ne peut pas dire que l’immersion en soit favorisé. Au rayon des soucis techniques, on notera évidemment un clipping assez important et un temps de chargement des textures considérable, sans compter des effets de particules absents notamment lors des gunfights ou encore des explosions.

Oui, Cyberpunk 2077 sur PS4 n’est pas ce que l’on attend d’un jeu de 2020 sur cette plateforme, surtout lorsque l’on prend en compte le budget de développement du jeu et toutes les polémiques liées au studio à côté. Sortir un jeu à la frontière des générations n’est jamais une chose aisée, mais il est difficile d’excuser ce genre de performance lorsque d’autres parviennent à être impressionnants sur cette machine, comme un Assassin’s Creed Valhalla, même si les deux jeux partagent leur amour des bugs.

Certains rétorqueront qu’il ne fallait pas s’attendre à mieux sur des machines vieilles de 7 ans, mais ce genre d’argument se trompe de coupable (ce n’est pas les consoles qui sont à blâmer ici). Si l’on attendait pas forcement à ce que le jeu soit une baffe graphique sur cette console, on s’attendait au moins à ce qu’il tienne la comparaison avec d’autres titres sortis la même année, ce qui n’est clairement pas le cas à l’heure actuelle. De plus, le consommateur n’est pas celui à prendre en défaut ici, et les excuses de CD Projekt Red le montrent bien.

Notre avis sur la version PS5

Quelques chanceux peuvent cependant jouer au titre dans sa version PS4 sur PS5. Il est bon de rappeler que la vraie version optimisée PS5 n’arrivera pas avant 2021, et que seule la version PS4 rétrocompatible est disponible pour le moment. Faut-il donc s’attendre à un miracle sur PS5 ?

Pas entièrement, mais le jeu est nettement plus agréable sur cette machine, et plus aux normes de ce que l’on peut attendre d’un tel titre en 2020. Il ne s’agit là que de la version PS4 Pro légèrement boostée, en attendant une vraie optimisation PS5, mais le résultat est déjà nettement plus convaincant.

Ici, beaucoup moins de problèmes de textures à noter, les temps de chargement sont rapides et la densité de la population est en ville donne la sensation que Night City est un peu plus vivante, sans pour autant égaler la version PC. Globalement, on ressent moins cette impression de flou constant que procure le jeu sur PS4 Fat, ce qui donne un rendu plus propre à l’écran. On note également que s’il n’est pas encore possible de choisir entre un mode Performances et un mode Fluidité (contrairement à la version Xbox Series X), le jeu tourne dans un 60 fps presque constant, avec de jolis effets de lumières.

Pour autant, jouer sur PS5 ne signifie pas forcément échapper aux bugs. Si les bugs visuels sont légion (flashs blancs occasionnels, cheveux de V qui disparaissent lorsqu’on le voit dans une voiture, ou encore les pistolets de Jackie qui ne suivent pas le personnage et restent en l’air), on note aussi des bugs de progression, en tout cas dans notre partie où nous avons du recharger deux fois une sauvegarde suite à une mission qui ne se mettait pas à jour. Tout n’est pas parfait donc, mais il est au moins jouable et appréciable sur cette plateforme.

Cela étant dit, il est évidemment regrettable de devoir jouer sur PS4 Pro ou sur PS5 pour profiter d’une expérience décente sur ce Cyberpunk 2077. Comme le studio l’a précisé, les mises à jour arrivent prochainement, et si vous ne possédez qu’une PS4 Fat, on ne pourra que vous recommander de patienter encore quelques jours, voire semaines, avant de lancer le jeu, afin de ne pas gâcher votre expérience. Si vous possédez une PS5, vous pouvez lancer le jeu sans problèmes puisque le jeu est parfaitement jouable, à condition de ne pas être effrayé par les bugs qui sont toujours présents en nombre.