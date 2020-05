Crucible : Le TPS coopératif free-to-play d’Amazon s’offre une date

En développement depuis un petit moment mais jamais vraiment montré, Crucible décide enfin à s’exhiber en vidéo. Développé par Relentless Studios – une équipe de développement d’Amazon Games basé à Seattle -, le TPS coopératif free-to-play se dote également d’une date de sortie.

Le shooter multijoueur d’Amazon arrive bientôt

Dans un tout premier trailer, le titre d’Amazon Games nous donne enfin un large aperçu de ce que sera le gameplay de Crucible. Le 20 mai prochain sur PC, les joueurs pourront du coup tâter ce TPS coopératif free-to-play qui mélangera PvP et PvE.

A son lancement officiel sur PC dans environ 2 semaines, le titre aura à son actif trois modes de jeu avec Cœur des Ruches, Contrôles des Derricks, ainsi que Chasseurs Alpha. Comme nous l’explique la vidéo ci-dessus, le premier mode verra s’affronter deux équipes de quatre joueurs dans le but de récupérer trois cœurs dans chaque ruche, et ainsi remporter la partie avec votre équipe.

Quant au second mode, deux équipes de huit joueurs devront prendre le contrôle de l’essence, jusqu’à épuiser les ressources de l’équipe adverse pour gagner. Concernant pour finir Chasseurs Alpha, il met en scène à la manière d’un pseudo Battle Royale huit équipes deux joueurs qui devront se friter entre eux, et tenter d’être le dernier duo debout. En clair, nous aurons des modes de jeu traditionnels, et dont on espère que l’équilibre sera au rendez-vous entre chaque chasseur.

Enfin, comme dans un Overwatch voire Apex Legends en l’occurrence, Crucible s’offrira la bagatelle de 10 chasseurs. Chaque chasseur aura ses armes et capacités spéciales à utiliser sur le champs de bataille. Chose intéressante à savoir qui plus est, l’essence récoltée lors des parties permettra de faire progresser vos chasseurs, et ainsi améliorer leur puissance comme leurs capacités spéciales.

Concrètement, Crucible semble relativement prometteur sur ce qu’il montre qu’on se le dise. Cela dit, attendons de le voir plus en profondeur pour donner notre avis concret, et on vous donne rendez-vous le 20 mai prochain pour son lancement officiel en free-to-play sur PC.