Control nous livre 15 minutes de gameplay de son extension AWE

Si jamais vous étiez restés sur votre faim à l’issue du court trailer de la prochaine extension AWE de Control, Remedy Entertainment a pensé à vous, et a diffusé sur la chaîne Youtube officielle du jeu pas moins de 15 minutes de gameplay tirées de la nouvelle histoire additionnelle de son TPS.

Control continue

En guise de rappel, cette deuxième extension scénarisée interconnectera des liens avec la licence Alan Wake et sacralise une sorte d’univers étendu made in Remedy, en vous faisant à nouveau parcourir des lieux bien connus de l’histoire principale de Control.

Le DLC AWE débarquera le 27 août sur PlayStation 4, Xbox One et PC, et sera directement intégré à Control: Ultimate Edition, à paraître le même jour sur Steam, puis le 10 septembre en numérique sur les consoles de salon et l’Epic Games Store, et enfin plus tard encore en physique ainsi que sur les machines next-gen.