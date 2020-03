Quelques conseils pour bien débuter – Nioh 2

C’est un fait établi, les Souls-Like, comme on les appelle en référence à Dark Souls, sont des jeux dont le challenge est conséquent. Nioh 2 ne fait évidemment pas exception à la règle, bien qu’il nuance un peu la difficulté de son prédécesseur en ajoutant à ses mécaniques les fameux pouvoirs de Yokaï. Une riche idée, c’est un fait, mais qui n’est pas suffisante pour rendre le jeu aisé à prendre en main.

Que vous ayez ou non bouclé l’aventure du premier volet, les premières heures de jeu seront nécessairement un peu compliquées. C’est pourquoi on vous propose quelques conseils pour bien débuter.

Savoir prendre son temps

Dans Nioh 2, comme chez son prédécesseur, la gestion du Ki est indispensable à la survie. Impossible d’asséner le moindre coup si ladite jauge est vide, ou encore de faire la moindre esquive. Pire, si l’ennemi vous touche alors que vous n’avez plus une goutte de Ki, vous serez immobilisé quelques instants. Des secondes précieuses qui, la plupart du temps, coûtent un bon morceau de votre barre de vie, voire la vie elle-même. Pour éviter cela, il y a plusieurs solutions.

Pour commencer, rien ne sert de se hâter dans un jeu comme celui-ci. Prendre son temps, tourner autour de l’ennemi, visualiser la portée des coups de ce dernier : ça ne coûte rien, et à contrario ça peut rapporter beaucoup. De toute façon, vous ne gagnerez rien à courir comme un dératé et à enchaîner les coups jusqu’à vider votre jauge de Ki, d’autant que cela vous laissera vulnérable dans le cas où l’adversaire n’a pas rendu l’âme. On ne le dira donc jamais assez : ne vous pressez pas !

En tournant ainsi autour de votre adversaire, vous pourrez par ailleurs lui asséner quelques coups sans risquer d’en prendre en retour ; ou mieux, le regarder vider sa jauge de Ki ! En effet, lorsque vous ciblez un ennemi, vous verrez apparaître sa vie et son Ki. Si certains d’entre eux ne risquent pas de manquer de cette précieuse ressource simplement en attaquant dans le vide, notamment les boss évidemment, d’autres ont la bêtise de s’essouffler tout seuls, vous laissant ensuite le champ libre pour un coup fatal.

Levez bien les yeux au ciel

Le tutoriel ne met peut-être pas assez l’accent sur ce détail : n’hésitez pas à changer de posture. C’est vrai qu’en début de partie, on peine parfois un peu à le faire en plein affrontement. C’est cependant une attitude indispensable à adopter. Parce que, certes, la posture haute frappe fort et vous débarrassera plus vite des adversaires n’utilisant pas leur garde, mais elle vous handicape sur d’autres points. Elle consomme en effet plus de Ki, vous rend beaucoup plus lent dans vos attaques… Bref, elle vous rend globalement plus vulnérable.

La posture basse, quant à elle, inflige beaucoup moins de dégâts. Néanmoins, elle vous permettra de conserver plus longuement votre jauge de Ki, et donc d’être sûr de pouvoir esquiver ou parer au moment opportun. Encore une fois, rien ne sert de se hâter dans Nioh 2, quitte à mettre un moment à mettre à terre un boss. De toute façon, si vous essayez de le combattre en courant et en n’utilisant que la posture haute, vous avez toutes les chances d’y passer…

La Team Ninja aime beaucoup surprendre le joueur, ce qui se fait parfois aux dépens de celui-ci. En effet, le développeur a pris un malin plaisir à disposer des ennemis faisant les morts à certains endroits. Ceux-ci vous attaqueront bien évidemment lorsque vous approcherez trop. Mais, plus malsain encore, il arrive que des adversaires soient disposés en hauteur, impossible à distinguer sans lever la tête, et leur chute peut vous être fatale… Pensez bien à observer le monde qui vous entoure, ce qui passe aussi par le fait de lever la tête !

Enfin, dans le même ordre d’idée, on vous conseillera d’éviter autant que possible d’affronter plusieurs ennemis à la fois. C’est suicidaire, même si vous abordez une zone plus aisée avec un niveau élevé. Ainsi, lorsque vous tomberez par exemple sur deux humains, mieux vaudra peut-être vous débarrasser du premier avec une flèche bien placée, pour ensuite vous occuper du second. Enfin ça, c’est dans l’hypothèse où les deux ne soient pas copieusement entourés d’armures épaisse de métal bien entendu…

Des ressources abondantes

Dans Nioh 2, un peu à la manière d’un Diablo III, vous récupérez énormément de pièces d’équipement sur vos adversaires tombés au combat. Parmi cette masse d’équipement, qui heureusement ne vous encombre pas, vous ne trouverez que rarement d’objets vraiment utiles, faisant par exemple gonfler votre attaque ou votre défense. Mais ne vous y trompez pas, cela ne signifie en rien que tout est à jeter, bien au contraire !

En premier lieu, les pièces d’équipement dont vous n’avez pas besoin peuvent simplement être utilisées à la forge. Un lieu bien pratique pour vous confectionner des armes et armures puissantes. Mais il est aussi possible de recycler tout ce matériel inutile en faisant une offrande chez les Kodamas. Et là, ça devient vraiment intéressant ! L’une des grosses nouveautés de cet épisode, c’est en effet le Bazar Kodama. Une sorte de magasin que vous trouverez à chaque sanctuaire, et qui se révèle particulièrement pratique.

La seule monnaie qui y est acceptée, c’est le Riz Céleste. Un item que l’on récupérera parfois au hasard d’un loot heureux, ou bien en faisant offrande de pièces d’équipement. Contre une poignée de riz, vous pourrez acquérir plusieurs consommables très utiles, notamment de l’élixir (qui vous permet de vous soigner). Mais aussi des munitions pour vos armes à distance, permettant régulièrement de se débarrasser d’un archer gênant, ou d’un ennemi peu protégé. On ne conseillera que trop de se méfier de chaque adversaire !

Mais surtout, vous pourrez y dénicher des Coupes Ochoko. Un item qui ne semble pas bien utile à première vue, on vous le concède. Néanmoins, il vous sera indispensable pour faire appel aux Tombes Bienveillantes. Des emplacements vous permettant tout simplement de faire appel au fantôme d’un joueur tombé précédemment au combat. Et bien que l’IA est cruellement débile par moments, user de ces Tombes Bienveillantes peut vous permettre d’avancer plus sereinement dans le jeu, et vous offre un avantage certain face aux boss.