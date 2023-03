Conférence Capcom Spotlight : Résumé des annonces (Resident Evil, Exoprimal…)

Cette nuit, Capcom a tenu une conférence pour présenter ses jeux à venir, nommée Capcom Spotlight. Loin d’une présentation aux ambitions d’un salon tel que l’E3, mais une émission qui était centrée sur quelques jeux à venir dans un futur proche, avec des dates de sorties, des trailers et quelques brides d’informations. Bien sûr, il ne fallait pas s’attendre à revoir Dragon’s Dogma 2 ni Pragmata, mais six autres jeux ont été survolés. Voici un bref résumé, disponible à l’écrit ou dans sa version vidéo.

Des tours d’horizon

L’émission a commencé avec la future compilation Mega Man Battle Network Legacy Collection, attendue dans les prochaines semaines. Celle-ci s’est dévoilé à travers une nouvelle bande-annonce et en a profité pour annoncer de nouvelles fonctionnalités. On retient notamment l’arrivée des 499 patchs cards qui seront directement intégrées au jeu

Il s’agissait à l’époque de cartes physique qu’il fallait scanner pour les avoir en jeu. Cette fois-ci, on pourra les retrouver nativement dans l’aventure. Un nouveau mode a aussi été annoncé, dénommé Buster Max, qui va multiplier vos dégâts et donc vos possibilités d’approche. Rappelons que la compilation regroupe 10 jeux et sortira PC, PlayStation 4, et Switch.

Ensuite, nous avons eu une petite place pour Street Fighter 6, pourtant non prévu pour cette émission. Le jeu de combat s’est principalement focalisé sur la partie commentateurs, avec l’annonce de la dernière commentatrice au lancement. Il s’agit de l’actrice japonaise Hikaru Takahashi, repérée dans des films et séries tels que A Living Promise, Murai in Love et Last One Stranding. L’occasion également de refaire un tour des fonctionnalités liées aux commentaires en jeu.

Des dates de sortie

Puis, après avoir rappelé que 2023 signera le 40ème anniversaire de l’éditeur, avec l’arrivée d’un musée virtuel (Capcom Tower) pour cet été, nous avons eu plusieurs dates de sortie. A commencer par Exoprimal, le jeu d’action avec des dinosaures, qui sortira le 14 juillet sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Il sera également intégré dans le Game Pass dès son lancement.

La présentation a permis de revoir ce jeu d’action jouable en équipe où l’on y incarne des soldats en exosquelettes à la pointe de la technologie. Il sera nécessaire de faire face à une menace qui n’en finit plus, le tout avec quelques bouts d’histoire enchevêtrées dans la progression. On a également découvert le prix du jeu (59.99€ en standard, 69.99€ en Deluxe) avec un Battle Pass intégré et des cosmétiques. Une bêta ouverte sera proposée du 17 au 19 mars et une nouvelle présentation de gameplay arrive.

Récemment annoncé, Ghost Trick Detective Fantome a également dévoilé une nouvelle vidéo de présentation et une date à retenir. Remaster du titre du même nom sorti en 2010 sur DS, il s’agit d’un jeu d’aventure qui mélange enquête et réflexion où l’on incarne un fantôme qui peut prendre possession d’éléments et revenir quelques minutes dans le temps pour sauver la situation.

Le créateur, Shu Takumi, à qui l’on doit également la série Ace Attorney, était présent pour nous remercier pour l’engouement tout en nous donnant rendez-vous : le jeu est prévu pour le 30 juin 2023 sur PC, PS4, Xbox One et Steam. Quelques bonus de précommande ont été évoqués, avec deux thèmes musicaux en plus.

Puis rapidement, Monster Hunter Rise Sunbreak a annoncé sa date de sortie sur les consoles PlayStation et Xbox. Lui qui est déjà disponible sur PC et Switch arrivera sur les autres plateformes le 28 avril. Capcom a aussi tenu a rappeler qu’une mise à jour gratuite arrive et sera bientôt présentée.

Et le chouchou du mois

Sans surprise, Capcom espère bien capitaliser sur sa célèbre série de jeux d’horreur. Logique puisque Resident Evil 4 Remake arrive désormais dans deux semaines, jour pour jour. On a ainsi eu la confirmation d’une démo, qui avait fuité quelques heures avant, qui permet de retrouver Leon au début de son aventure. Une démo certes un peu courte, mais bien intense et qui permet de voir les changements apportés par ce remake. Le jeu est toujours prévu pour le 24 mars 2023 sur PC, PS4, PS5 et Xbox Series.

Enfin, n’oublions pas une petite parenthèse avant le final sur le remake puisque Capcom a également dévoilé quelques images inédites pour Resident Evil Death Island. Le film d’animation a confirmé la présence de Jill Valentine en dévoilant son design, et fait doucement grimper l’engouement – même si, comme à chaque film Resident Evil, nous attendrons d’en voir un peu plus avant de s’enjailler. Rappelons qu’il est prévu pour une diffusion cet été, sans plus de précisions.

Voilà, six jeux, comme Capcom nous l’avait précisé. Pas de surprise donc, ni de vraie déception puisque nous avions été prévenu du programme. Reste à savoir quand Pragmata va se remontrer. En attendant, n’hésitez pas à nous dire quels titres comptez-vous prendre à leur sortie.