Monster Hunter Rise : Sunbreak a enfin une date de sortie sur consoles PlayStation et Xbox

Le Capcom Spotlight de ce soir nous a fait un gros récapitulatif sur le contenu de Monster Hunter Rise : Sunbreak, l’extension massive du dernier de jeu chasse de l’éditeur. Après être sortie sur Switch et PC, les versions PlayStation et Xbox pourront enfin profiter de ce contenu colossal, et ce à partir du mois prochain.

Sunbreak pendant le Springbreak

Alors que Monster Hunter Rise est sorti il y a à peine quelques mois sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, voilà que Capcom dégaine déjà son extension majeure pour le jeu de chasse. Pour rappel, il s’agit d’un gros DLC payant qui apporte une tonne de contenu dont un nouveau HUB, de nouvelles zones, de nouvelles mécaniques de jeu et bien sûr, de nouveaux monstres à combattre. Nous vous renvoyons vers notre test de la version PC pour en savoir plus.

Autant dire que les chasseurs vont bien manger d’autant que les mises à jour gratuites viennent alimenter d’avantage le jeu en monstres et évènements comme récemment avec l’arrivée du Velkhana. La prochaine vague est d’ailleurs prévue pour le mois d’avril. Capcom peut se frotter les mains puisque cette sortie sur consoles a gonflé les ventes du titre et on imagine que l’extension viendra gonfler le compteur.

Monster Hunter Rise : Sunbreak sortira donc le 28 avril prochain sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series sachant qu’il est déjà disponible sur Switch et PC.