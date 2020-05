Close to the Sun est disponible sur GOG et Steam

Disponible depuis tout juste un an sur l’Epic Games Store, avant de connaître une parution sur PS4, One et Switch en octobre dernier, Close to the Sun s’apprête désormais à investir les bibliothèques de Steam et de GOG.

Fin de l’exclusivité temporaire

Très inspiré de Bioshock (particulièrement le premier volet) dans son aspect graphique et son ambiance, Close to the Sun est à la croisée des chemins entre le jeu d’aventure et le Survival Horror. Intéressant, le titre de Storm in a Teacup a néanmoins de grosses faiblesses qui font de lui un bon jeu, mais pas un indispensable. On vous renvoie à notre test pour en savoir plus.

S’il est bien paru sur consoles depuis, Close to the Sun était néanmoins une exclusivité temporaire Epic Games Store sur PC. Un an après sa sortie, il débarque donc, enfin, sur Steam et GOG, et ce aujourd’hui même. Par ailleurs, il est bon de prendre note qu’il est facturé 14,99 euros en cette semaine de lancement, mais atteindra ensuite le tarif de 19,99 euros la semaine prochaine.