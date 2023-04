Cliff Bleszinski (Gears of War) tease un retour de LawBreakers et tacle Overwatch

Il en a gros sur la patate

Cliff Bleszinski est une légende dans le milieu du jeu vidéo que l’on connait pour son travail autour de la licence Unreal Tournament et surtout la création de l’excellente exclusivité Xbox, Gears of War. Malheureusement, l’homme a très mal fini sa carrière en 2017 avec le flop de son dernier jeu très ambitieux du nom de LawBreakers. Pourtant, la majorité des retours des joueurs et de la presse étaient assez positifs à l’époque, mais malheureusement le FPS massivement multijoueur n’avait pas réussi à conquérir une audience assez forte pour être à la hauteur de ses ambitions.

Malgré les tentatives désespérées du studio Boss Key Production comme le changement rapide du modèle économique (en passant d’un jeu payant à un jeu free-to-play) ou encore en sortant un autre jeu pour surfer sur la mode des Battle Royale (Radical Heights), la chute était inévitable. Cet échec cuisant a en outre provoqué le retrait de Cliff Bleszinski de l’industrie du jeu vidéo, cependant les choses pourraient bien changer très bientôt.

Via un tweet, l’homme déclare ceci :

« Je viens juste de recevoir un message de mon avocat à propos de…

LawBreakers.

Restez connectés »

Just got a text from my lawyer about… LawBreakers. Stay tuned. — Cliff Bleszinski (@therealcliffyb) April 13, 2023

Cela pourrait bien signifier un retour du jeu ou bien de la licence à travers à tout nouveau titre. Nous aurons sans doute la réponse dans quelque temps. Par ailleurs, Bleszinski en a profité pour régler ses comptes une nouvelle fois en affirmant que les joueurs ont souhaité l’échec du jeu pour ensuite le regretter :

« Cela me déroute complètement de voir comment les gens espéraient que le jeu échoue et quand cela fut le cas, il y a eu beaucoup de soutien.

Les joueurs sont bizarres, yo. »

Il revient également sur cette période difficile pour son équipe et lui :

« L’équipe a travaillé d’arrache-pied dessus. J’ai déplacé de nombreuses personnes d’autres parties du monde pour cela et Internet nous disait HAR HAR IL N’Y A PAS ASSEZ DE JOUEURS. Pendant ce temps, le studio s’effondrait et je devais faire face à une année de dépression marquée par la culpabilité. »

Beaucoup ont expliqué l’échec de LawBreakers par la sortie d’Overwatch peu de temps avant. Pourtant, Bleszinski (en répondant à des utilisateurs de twitter) affirme qu’il a tout fait pour se démarquer du Hero Shooter de Blizzard tout en lui donnant une petite pique au passage :

« J’AI DÉLIBÉRÉMENT insisté pour être sûr que 1. cela ne ressemble pas à Overwatch, 2. cela se joue différemment et 3. que nous n’ayons pas les mêmes compétences. Ca n’a pas payé malheureusement. »

Know where your aim doesn't matter? Overwatch. THAT'S RIGHT I SAID IT. — Cliff Bleszinski (@therealcliffyb) April 13, 2023

« Tu sais où la visée n’a pas d’importance ? Overwatch

EH OUI JE L’AI DIT. »

Pour être honnête, on peut tout de même comprendre une partie de sa colère envers une partie de la communauté qui qualifiait le titre de « copie/plagiat d’Overwatch » sachant que les deux jeux étaient sortis la même année à quelques mois d’écart.