Clap de fin pour Tom Clancy’s Elite Squad qui n’aura pas tenu un an

On ne va pas se mentir, beaucoup d’entre nous l’avaient déjà oublié. Entre sa sortie polémique et son modèle qui n’avait pas convaincu, Tom Clancy’s Elite Squad n’a pas franchement marqué les esprits. Mais Ubisoft n’aura décidément pas tenté grand chose pour tenter de ranimer la flamme puisqu’on apprend que le jeu mobile va bientôt fermer ses portes.

Pourtant, Sam Fischer était là

Disponible depuis le mois d’août dernier, Tom Clancy’s Elite Squad était un jeu mobile disponible gratuitement en free-to-play qui proposait un gameplay tactique en réunissant différentes séries Tom Clancy’s (Splinter Cell, The Division, Ghost Recon et Rainbow Six). La communauté ne semble pas avoir été suffisamment nombreuse puisqu’Ubisoft décide de mettre un terme à l’application.

Une ultime mise à jour est déployée aujourd’hui, ce 21 juillet, avant que le titre ne soit mis à l’abandon. Puis, le 4 octobre 2021, les serveurs seront définitivement fermés et il ne sera plus possible d’y jouer. L’éditeur français aura donc annoncé la mort de son jeu mobile avant même qu’il ne dépasse son 1er anniversaire.

Ubisoft semble se chercher ces derniers temps. Le groupe français avait annoncé vouloir investir encore davantage dans le free-to-play et les jeux mobiles, mais les échecs d’Elite Squad ou encore de HyperScape peuvent laisser dubitatif quant aux futurs projets, surtout vu l’accueil glaciale de Tom Clancy’s XDefiant, récemment dévoilé.